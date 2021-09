Durante una riunione del Politburo tenuta giovedì, Kim ha affermato che i funzionari devono «tenere presente che l’inasprimento della prevenzione della pandemia è un compito di fondamentale importanza che non deve essere allentato nemmeno per un momento», ha riferito l’agenzia ufficiale KCNA.

Kim «ha poi chiesto di fornire pienamente i mezzi materiali e tecnici necessari per rafforzare la prevenzione delle epidemie, migliorare le qualifiche professionali e i ruoli dei funzionari, e completare ulteriormente il nostro stile di sistema di prevenzione delle epidemie». Il leader in precedenza aveva chiesto ai nordcoreani di prepararsi alle restrizioni prolungate contro il coronavirus, indicando che i confini della nazione sarebbero rimasti chiusi, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e alimentari. Dall’inizio della pandemia, la Corea del Nord ha utilizzato quarantene draconiane e chiusura delle frontiere per prevenire il contagio, malgrado non abbia ancora ufficializzato alcun caso.