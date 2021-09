L’11 settembre di venti anni fa è cambiata anche la vita in aeroporto

«L’uso o la minaccia dell’uso della forza allo scopo di portare cambiamenti politici». È questa la definizione di «terrorismo» fornita dal Terrorism Research Center americano. E l’11 settembre del 2001 i terroristi furono in grado di dirottare quattro aerei per colpire New York e l’America tutta, portando la paura nel mondo. E costringendo i governi a correre ai ripari ridefinendo la minaccia e adottando nuovi strumenti per contrastarla. Trovando, quindi, il modo di (provare a) garantire la sicurezza. Quella violata nel modo peggiore che si potesse immaginare, facendo cadere ogni certezza e frantumando l’illusione di vivere al sicuro, al riparo da tutto. «Sicurezza» è proprio il termine al centro di una delle tante discussioni sollevate subito nelle ore successive all’attacco al World Trade...