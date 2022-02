Nonostante le numerose differenze rispetto al virus originario, la variante Omicron non sfugge alla linea di difesa alzata dai linfociti T. Un’ulteriore conferma arriva da due studi pubblicati in contemporanea su Nature che hanno mostrato che il 70-80 per cento delle cellule T sviluppate dopo la vaccinazione o dopo essersi ammalati continuano a riconoscere il virus Sars-CoV-2 anche nella forma mutata della variante Omicron.