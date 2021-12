Dopo quasi 50 anni, la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe ribaltare la decisione con cui, nel 1973, proibì ai singoli Stati di vietare l’aborto.

La storica sentenza, pronunciata al termine della causa intentata da Norma McCovery (conosciuta sui libri di legge con lo pseudonimo di Jane Roe) contro Henry Wade - il procuratore generale del Texas che le impedì di interrompere la gravidanza, costringendola a far nascere il suo terzo figlio, dato subito in adozione, così come i due precedenti -, è nuovamente sotto attacco.

Stavolta, però, gli equilibri del massimo organismo giurisdizionale di Washington sono tali da far pendere la bilancia della giustizia costituzionale dalla parte degli anti-abortisti. La nomina di Amy Coney Barrett, voluta da Donald Trump nel 2020 a poche settimane dalle...