L’appello di Pence ai giudici costituzionali (in maggioranza conservatrice dopo le nomine fatte da Donald Trump) arriva nel giorno in cui questi iniziano ad esaminare il caso in materia di aborto più importante degli ultimi 30 anni, quello della stretta del Mississippi che vieta l’interruzione della gravidanza dopo quindici settimane, anche nei casi di incesto e stupro. Una legge non ancora entrata in vigore per il ricorso presentato dalle cliniche che praticano l’aborto nello stato. La sentenza è attesa per la metà del 2022.