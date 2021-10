L’accordo tra USA e UE sull’alluminio e sui dazi ha un risvolto «green»

G20

Il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha evidenziato anche che l’intesa non solo «rimuove il più grande fattore irritante nelle relazioni bilaterali» ma «lo trasforma in un comune progresso» verso obiettivi centrali della presidenza Biden: dimostrare che le democrazie possono portare risultati per i loro popoli, specialmente per i lavoratori, e risolvere alcune delle sfide maggiori, tra cui il cambiamento climatico e la minaccia posta dalla competizione sleale della Cina