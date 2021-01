L’account di Donald Trump è stato definitivamente sospeso. Lo ha annunciato, pochi minuti fa, Twitter attraverso una nota ufficiale. «Dopo un attento esame dei recenti tweet dell’account @realDonaldTrump e del contesto che li circonda - in particolare di come vengono ricevuti e interpretati su Twitter e fuori da Twitter - abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriori incitamenti alla violenza». E ancora: «Nel contesto degli orribili eventi di questa settimana, mercoledì abbiamo chiarito che ulteriori violazioni delle regole di Twitter avrebbero potuto portare a questa stessa linea d’azione». Twitter esiste «per consentire al pubblico di ascoltare direttamente i funzionari eletti e i leader mondiali». Tuttavia, ribadisce ancora il social network, «abbiamo chiarito anni fa che questi account non sono del tutto al di sopra delle nostre regole e non possono usare Twitter per incitare alla violenza, tra le altre cose. Continueremo ad essere trasparenti sulle nostre politiche e sulla loro applicazione».