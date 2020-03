«Siamo preoccupati per il fatto che una lunga lista di Paesi non abbiano preso abbastanza sul serio» il coronavirus che ha ucciso 3.300 persone nel mondo «o abbiano deciso che non possono fare nulla»: lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Siamo preoccupati - ha aggiunto - che in alcuni Paesi il livello di impegno politico e le azioni che dimostrano tale impegno non corrispondano al livello della minaccia che tutti affrontiamo».

Ci sono Paesi che «hanno pianificato scenari come questo per decenni. Ora è il momento di agire su quei piani», ha detto ancora Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Questi sono piani che iniziano con la leadership dall’alto, coordinando ogni parte del governo, non solo il ministero della Salute: sicurezza, diplomazia, finanza, commercio, trasporti, commercio, informazione e altro, l’intero governo dovrebbe essere coinvolto», ha poi detto il direttore generale dell’Oms.

«Ci sono ancora molte cose che non sappiamo»

«Ci sono ancora molte cose che non sappiamo, ma ogni giorno stiamo imparando di più e stiamo lavorando ogni giorno per colmare le lacune nelle nostre conoscenze», ha aggiunto. «In definitiva, quanto letale sia questo coronavirus dipenderà non solo dal virus stesso, ma da come rispondiamo ad esso», ha aggiunto.

Segnali incoraggianti dalla Corea del Sud

Intanto l’OMS vede «segnali incoraggianti dalla Repubblica di Corea. Il numero di casi segnalati di recente sembra in calo e i casi segnalati vengono identificati principalmente da cluster noti». «Vi sono ora 95.265 casi segnalati di COVID-19 a livello globale e 3281 decessi: nelle ultime 24 ore - ha precisato - la Cina ha riportato 143 casi. La maggior parte dei casi continua a essere segnalata dalla provincia di Hubei e 8 province non hanno segnalato casi negli ultimi 14 giorni. Al di fuori della Cina - ha inoltre detto - sono stati segnalati 2055 casi in 33 paesi. Circa l’80% di questi casi continua a provenire da soli tre paesi».

«Sebbene alcuni paesi stiano segnalando un gran numero di casi - ha continuato - 115 paesi non hanno segnalato alcun caso e 21 paesi hanno segnalato solo un caso. Inoltre, 5 paesi che hanno segnalato casi non hanno segnalato nuovi casi negli ultimi 14 giorni».

