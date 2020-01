Veglie a lume di candela tra le lacrime da una parte e festeggiamenti con brindisi e fuochi d’artificio dall’altra: i cittadini britannici oggi commemoreranno in modo molto diverso l’uscita formale dall’Unione europea. Alle 23, la mezzanotte in Europa, il Regno Unito lascerà il progetto europeo al quale aveva aderito nel 1973. Gli ultimi passi formali sono stati compiuti: prima l’approvazione da parte del Parlamento britannico dell’accordo di recesso, poi il sigillo reale di Sua Maestà Elisabetta II, il via libera del Parlamento europeo mercoledì e ieri la firma dei 27 Governi. Oltre tre anni e mezzo dopo il referendum del giugno 2016, i sostenitori di Brexit raggiungeranno il loro obiettivo e intendono celebrare la missione compiuta. Il Paese però resta spaccato ora come lo era allora, anzi le divisioni si sono accentuate negli ultimi anni di contrasti politici, dibattiti parlamentari, rinvii e polemiche.

Birre scontate

Nel 2016 Brexit era stata approvata dal 51,9% degli elettori e bocciata dal 48,1%. Nelle elezioni politiche del dicembre scorso il voto popolare è stato invertito: il 52,7% ha votato a favore di partiti pro-UE, mentre il 47,3% si è schierato con i partiti pro-Brexit. I conservatori di Boris Johnson hanno stravinto con il loro messaggio di «realizzare Brexit il prima possibile» grazie al sistema uninominale secco, che premia il vincitore e non concede nulla a chi si piazza secondo, indipendentemente dal numero di voti. Il Regno Unito ha quindi un Governo pro-Brexit con una solida maggioranza in Parlamento, ma il Paese resta spaccato in due e queste divisioni saranno rispecchiate dagli eventi organizzati per oggi. Gli eurofili si riuniranno per delle veglie se non funebri sicuramente funeree. I sostenitori di Brexit invece intendono celebrare l’occasione storica tra gli innumerevoli pub, soprattutto nelle zone del Nord dell’Inghilterra, che hanno organizzato feste a tema. Weatherspoons, una delle catene di bar più diffuse nel Paese, offrirà a tutti pinte di birra a prezzo scontato per festeggiare.

La festa di Farage

Il più soddisfatto di tutti è Nigel Farage, il fondatore di Ukip e poi del Brexit Party, che ha dedicato un quarto di secolo alla sua «missione» di portare la Gran Bretagna fuori dalla UE. Farage è riuscito a convincere le autorità londinesi a fargli organizzare una grande festa nella piazza del Parlamento stasera. Il politico inglese, che ha paragonato l’importanza storica di Brexit alla scissione dalla Chiesa di Roma decisa da Enrico VIII, prevede che 30 mila persone pagheranno il biglietto d’ingresso per festeggiare assieme a lui con musica, comici, discorsi e fuochi d’artificio nella piazza davanti al Parlamento di Westminster che, per l’occasione, sarà circondata solo di Union Jack, mentre le bandiere europee verranno ammainate.

Il discorso di Johnson

Il Big Ben, che è sotto restauro, non rintoccherà come succede di solito per i grandi eventi e come Johnson avrebbe voluto. L’idea del premier di far funzionare l’orologio per pochi secondi è stata bocciata dalla Commissione parlamentare addetta alle spese, che ha giudicato il costo previsto della riapertura temporanea - 50 mila sterline per ogni rintocco - troppo elevato e quindi «ingiustificabile». Le celebrazioni ufficiali saranno a pochi metri di distanza. A Whitehall gli edifici governativi saranno illuminati a giorno, mentre sulla facciata della residenza ufficiale del premier al numero 10 di Downing Street verrà proiettato un gioco di luci e poi, dalle 22, un orologio digitale che scandirà il passare dei minuti e poi dei secondi fino alle 23. Dopo il conto alla rovescia, Johnson terrà un discorso nel quale, secondo anticipazioni, parlerà del futuro radioso che attende la Gran Bretagna «liberata» ma ammetterà anche la spaccatura nel Paese e incoraggerà i cittadini a «fare di tutto per sanare le divisioni e riunire le nostre comunità».

A lume di candela

Il fronte filo-europeo intanto sta organizzando propri eventi in varie piazze londinesi e in altre città inglesi, che prenderanno la forma di veglie silenziose, spesso a lume di candela, issando la bandiera stellata della UE nel momento in cui il Governo la ammaina. In molte strade della capitale la gente ha appeso alle finestre di casa drappi azzurri con le stelline gialle. Anche le autorità cittadine di Oxford hanno deciso di far sventolare la bandiera UE sul Comune per segnalare la loro contrarietà a Brexit. La Scozia poi non ha perso l’occasione per distinguersi da Londra. Il Parlamento di Edimburgo ha votato a favore di mantenere la bandiera UE sul pennone di fronte al palazzo di Holyrood oggi e per sempre. Il gesto, ha spiegato il Governo autonomo, vuole essere un segnale di solidarietà con i cittadini UE che vivono in Scozia. La mossa polemica punta anche a ricordare al Governo britannico che due terzi degli scozzesi avevano votato per restare nella UE nel referendum del 2016 e che non hanno cambiato idea

©CdT.ch - Riproduzione riservata