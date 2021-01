Nel filmato il presidente degli Stati Uniti dovrebbe fare un breve bilancio dei suoi quattro anni alla Casa Bianca enfatizzando gli obiettivi raggiunti e le promesse mantenute, dal muro al taglio delle tasse all’azione per la pace in Medio Oriente. Nella mattinata di domani Trump dovrebbe infine fare un breve discorso alla base di Andrews prima di imbarcarsi per l’ultima volta sull’Air Force One diretto in Florida.