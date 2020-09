I sistemi di aerazione di molti edifici, progettati per mantenere all’interno degli uffici temperature confortevoli e per aumentare l’efficienza energetica, potrebbero aumentare, specie per il prossimo inverno, il rischio di esposizione al coronavirus. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cambridge che è stata pubblicata sul Journal of Fluid Mechanics.

Gli studiosi hanno notato come i sistemi di «ventilazione miscelata», progettati per mantenere le condizioni uniformi in tutte le parti della stanza, disperdono i contaminanti nell’aria, in modo uniforme, in tutto lo spazio. Questi contaminanti possono includere goccioline e aerosol, che potenzialmente possono contenere virus.