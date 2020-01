Il Boeing 737 ucraino precipitato a Teheran la notte dell’8 gennaio con 176 persone a bordo «ha preso fuoco in volo» prima di schiantarsi ed esplodere al suolo. Lo riferisce l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia Tasnim e riferita dall’agenzia Tass.