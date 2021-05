L’Africa ha bisogno di almeno 20 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca entro sei settimane per poter fare il richiamo in tempo. Lo ha detto l’OMS. «L’Africa ha bisogno di vaccini adesso», ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa. Qualsiasi pausa nelle nostre campagne di vaccinazione porterà a vite perse e speranze perse».