L’Oms afferma che il virus sembra diffondersi lontano dalle capitali africane e sottolinea che l’Africa non ha abbastanza ventilatori per affrontare una pandemia.

La direttrice africana dell’Oms, Matshidiso Moeti, ha dichiarato alla Bbc che l’organizzazione è stata testimone della diffusione del virus dalle capitali verso l’hinterland in Sudafrica, Nigeria, Costa d’Avorio, Camerun e Ghana. Moeti ha affermato che ora gli sforzi si concentrano sulla prevenzione piuttosto che sul trattamento del virus, perché i Paesi africani non hanno la capacità di curare molti pazienti.

«Vogliamo ridurre al minimo la percentuale di persone che arrivano al punto di aver bisogno di rianimazione in una terapia intensiva, perché sappiamo che questa non è assolutamente adeguata nella maggior parte dei Paesi africani», ha detto Moeti. «Devo dire che il problema dei ventilatori è una delle maggiori difficoltà che i Paesi stanno affrontando», ha aggiunto.

Per i malati gravi l’accesso a un ventilatore può rappresentare di fatto una questione di vita o di morte. Il ventilatore, infatti, immette ossigeno nei polmoni rimuovendo l’anidride carbonica in caso di impossibilità respiratoria del paziente.

Uno dei primi decessi registrati a causa del coronavirus in Africa è stato quello del giornalista dello Zimbabwe Zororo Makamba, morto il mese scorso: le autorità della capitale, Harare, hanno ammesso che non c’era un ventilatore per curarlo.

Si teme inoltre che la malattia possa diffondersi rapidamente in aree sovraffollate in cui è impossibile praticare il distanziamento sociale. In tali aree, inoltre, l’acqua pulita e il sapone - necessari per prevenire il virus - sono inaccessibili per molti.