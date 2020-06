I giornalisti dell’ANSA - principale agenzia di stampa italiana - hanno proclamato uno sciopero dalle 22 di oggi fino alle 7 di mercoledì 17 giugno per protestare contro il piano di risparmi prospettato dall’azienda per far fronte a previsti mancati ricavi per alcuni milioni di euro.

Nonostante la disponibilità dei vertici aziendali ad attenuarne l’impatto, le misure proposte minerebbero la capacità dell’agenzia di operare in una fase delicatissima. «A un mese dall’inizio della vertenza, il Consiglio di redazione dell’ANSA, pur restando aperto al confronto, ribadisce il proprio no agli interventi prospettati», si legge in una notizia dell’agenzia.

Per i giornalisti dell’ANSA, il ricorso agli ammortizzatori sociali pregiudicherebbe la piena funzionalità non solo della sede centrale, ma anche delle sedi regionali ed estere, indispensabili per garantire una capillare copertura informativa del territorio.

I giornalisti rivolgono quindi un appello ai soci della cooperativa, alle istituzioni, al governo e a tutte le forze politiche affinché si trovi una soluzione che consenta all’agenzia di svolgere adeguatamente il suo ruolo di servizio pubblico essenziale e di argine alle fake news.

I dirigenti dell’azienda hanno replicato con un comunicato in si afferma che «l’agenzia ha chiuso in utile i due esercizi precedenti a quello in corso e nel 2019 non è stato fatto alcun ricorso ad ammortizzatori sociali né a riduzioni strutturali del personale».

Stando alla nota, «le previsioni relative al 2020, formulate prima dell’emergenza Covid-19, proiettavano un risultato positivo». Ma le nuove previsioni, aggiornate a seguito della pandemia, rilevano una contrazione del 60% dei proventi.

Per mantenere il pareggio di bilancio, «l’azienda ha proposto una serie di misure esclusivamente di natura contingente, che non comportano alcuna riduzione di personale, né la chiusura od il ridimensionamento di alcuna sede regionale in Italia o all’estero».

«Sorprende constatare - scrivono ancora i vertici aziendali - l’indisponibilità della redazione ad affrontare, seppure in misura significativamente ridotta rispetto ad altre aziende, i sacrifici richiesti all’intero Paese dalla drammatica emergenza economica in corso».

