Emergono i primi dettagli sull’attacco con coltello di domenica sera su un treno della linea Keio a Tokyo, che ha visto una persona con problemi mentali ferire 17 persone, una delle quali versa in gravi condizioni.

La polizia ha arrestato il 24.enne Kyota Hattori, che era vestito con una camicia verde e un abito viola, il quale era in possesso di un coltello e avrebbe approfittato dalla confusione generata dalla festività di Halloween. Nelle immagini riprese dai telefonini si vedono i passeggeri in fuga da un vagone sul quale sembra poi verificarsi un’esplosione.

La polizia riferisce che negli interrogatori il giovane ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla fuga così repentina dei passeggeri perché il treno espresso su cui aveva scelto di salire non avrebbe dovuto fermarsi nelle stazioni intermedie. Il conducente aveva fermato il convoglio nella locale stazione di Kokuryo ma non ha aperto immediatamente le porte perché ignaro di quanto stava avvenendo.

Foto pubblicate sui social media hanno mostrato passeggeri uscire dai finestrini delle carrozze del treno per tentare di mettersi in salvo. Un uomo di 72 anni, accoltellato al petto dal folle, versa in condizioni critiche.