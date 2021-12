Tra i tanti problemi che la pandemia di coronavirus sta causando nel mondo, figurano anche le difficoltà operative che la COVID-19 sta causando alle numerose ONG attive nei Paesi in via di sviluppo. «Con lo scoppio della pandemia - ci spiega Fabio Fraschini, presidente dell’associazione umanitaria Malembe Mpangi (www.malembempangi.ch) - è diventato molto difficile raggiungere i Paesi dove siamo attivi da alcuni anni, ossia la Repubblica Democratica del Congo, l’Etiopia e il Madagascar. Inoltre siamo fermi anche nella raccolta di fondi per la difficoltà nell’organizzare i tradizionali mercatini e anche perché una parte della popolazione ticinese ha indirizzato gli aiuti a chi si è trovato in difficoltà da noi a seguito del coronavirus».

Le difficoltà però, a volte aguzzano l’ingegno, così la...