L’allarme bomba che ha costretto il volo di linea Ryanair ad atterrare a Minsk è giunto dalla Svizzera. «Abbiamo ricevuto informazioni dalla Svizzera che c’era un dispositivo esplosivo a bordo dell’aereo», ha detto Alexander Lukashenko in Parlamento senza dare ulteriori dettagli in materia. Il presidente bielorusso ha affermato di aver agito «legalmente, proteggendo le persone, in conformità con tutte le norme internazionali». Lukashenko ha inoltre sostenuto che l’uso di un jet militare per forzare l’atterraggio del volo commerciale è una «bugia assoluta».

Berna condanna con fermezza e chiede un’inchiesta internazionale approfondita

Il Consiglio federale condanna con fermezza il caso dell’atterraggio forzato di un aereo di linea in Bielorussia e chiede un’inchiesta internazionale approfondita. Lo ha detto oggi il portavoce del governo André Simonazzi in conferenza stampa a Berna. «Le autorità svizzere non sono a conoscenza di un allarme bomba a bordo dell’aereo in questione, e non ci sono quindi state comunicazioni in questo senso verso la Bielorussia», ha detto ancora Simonazzi. L’esecutivo elvetico smentisce quindi le parole del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui l’allarme bomba che ha costretto il volo Ryanair ad atterrare nella capitale bielorussa sarebbe giunto dalla Svizzera.

Il Cremlino: «Ci fidiamo di Minsk»

Mosca non ha motivi per non fidarsi di Minsk a proposito dell’incidente del volo Ryanair. Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. «Per quanto abbiamo capito, la Bielorussia non ha forzato l’aereo ad atterrare di sua iniziativa, stava seguendo le regole appropriate in caso di una minaccia. E qui non vediamo alcun motivo per non fidarsi della parte bielorussa», ha sottolineato il rappresentante del Cremlino.

