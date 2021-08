Un membro della troupe televisiva dell’emittente americana CNN a Kabul ha rischiato ieri di essere aggredito da due combattenti talebani mentre il team stava seguendo le scene tumultuose davanti all’aeroporto della capitale.

A raccontare l’episodio è stata in un video trasmesso dall’emittente la corrispondente internazionale del network, Clarissa Ward. «Nella zona dell’aeroporto la situazione era estremamente caotica», ha riferito la giornalista spiegando che un combattente talebano «ha cominciato a urlarle intimandole di coprirsi il volto».

Nel frattempo il produttore della CNN, Brent Swails, stava riprendendo la scena con l’iPhone quando due talebani lo hanno avvicinato e stavano per colpirlo con il calcio delle loro pistole: «Siamo dovuti intervenire, abbiamo gridato e poi un altro combattente talebano è arrivato e ha detto ‘‘no, no, non lo fare, sono giornalisti’’», ha proseguito Ward.

«Ho coperto ogni sorta di folle situazione. Questa è stata un caos. Questa era pazzesca», ha detto concludendo che la situazione è «molto rischiosa, è molto pericolosa. È completamente imprevedibile. Per me, è un miracolo che un maggior numero di persone non siano state gravemente ferite».

Spari sulla folla

Nel frattempo, l’agenzia di stampa Reuters riferisce che numerose persone sono morte oggi nella città afgana di Asadabad (est) quando i talebani hanno sparato sulla gente che sventolava la bandiera nazionale durante le manifestazioni annuali dell’indipendenza de Paese. Non è chiaro, secondo il testimone oculare Mohammed Salim, se le vittime siano state colpite dal fuoco dei talebani o siano morte in seguito al fuggi fuggi provocato dagli spari. L’episodio segue l’uccisione di tre persone ieri da parte dei fondamentalisti a Jalalabad, un centinaio di chilometri a sud di Asadabad, in simili circostanze.

