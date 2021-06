pandemia

Da oggi l’orario di chiusura massimo per le discoteche e pub della Comunità di Madrid sarà alle 3 del mattino, mentre in Catalogna alle 3.30 - L’attività di questi esercizi sarà comunque soggetta a restrizioni sanitarie, come il divieto di ballare in spazi chiusi o l’obbligo di indossare la mascherina