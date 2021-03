Non è stato un lunedì qualsiasi, l’ultimo, per l’ambasciatore svizzero a Washington Jacques Pitteloud, aggredito nella sua residenza da un intruso. È quanto riporta una dichiarazione presentata alla corte distrettuale dall’ufficiale dei servizi segreti intervenuto. Ne danno notizia la CNN e altri media statunitensi. Nella dichiarazione, a sostegno di una denuncia penale, l’ufficiale ha spiegato di essere intervenuto a casa dell’ambasciatore, presso l’ambasciata elvetica, «in risposta a una segnalazione di un ospite indesiderato». Ospite che ha un nome e cognome, Christian David Mandeville, nonché un documento d’identità dell’Oregon.

L’ambasciatore Jacques Pitteloud ha tentato di bloccare l’intruso, ma Mandeville lo ha spintonato e ha tentato di superarlo, facendo cadere l’ambasciatore allindietro. Pitteloud non ha riportato ferite, ha aggiunto l’ambasciata svizzera, così come nessun altro membro della delegazione. L’intruso è quindi stato arrestato con l’aiuto delle forze dell’ordine. L’ufficiale dei servizi segreti ha spiegato di avere subito «abrasioni sull’avambraccio a causa dell’alterco» con Mandeville. L’area intorno all’ambasciata e alla residenza è stata temporaneamente chiusa in modo che le autorità potessero indagare sullo zaino che Mandeville aveva lasciato fuori dai cancelli. Zaino ritenuto sospetto. Mandeville, secondo la denuncia penale, è accusato di aver violato diverse leggi. Nello specifico, assalto a un funzionario straniero, aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e ingresso illegale in una proprietà privata. Rischia fino a 2 anni di carcere.