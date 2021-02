Sciolli conosceva infatti il diplomatico italiano, che a breve sarebbe dovuto venire in Ticino: «Da tempo, grazie a un amico comune, stavamo organizzando una mostra d’arte congolese al Rivellino di Locarno, del quale sono proprietario assieme a mio fratello Arminio. Inoltre sarebbe dovuto venire a Pura per incontrare nostro padre Dino, che è stato per molti anni ambasciatore svizzero in diversi paesi del mondo: un incontro non solo professionale ma anche di rispetto e di scambio culturale. Era davvero un amico di questo territorio».