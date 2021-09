Assicurarsi l’influenza su un esecutivo talebano centralizzato che sventi i rischi di frammentazione di un Paese diviso per linee etniche e tribali, e riscuotere i dividendi di un appoggio fornito negli ultimi 20 anni al movimento jihadista degli studenti coranici.

Sembrano questi gli obiettivi a cui punta il Pakistan, che ha inviato in Afghanistan il suo capo dei servizi segreti per cercare di trovare un accordo che tenga unite le diverse fazioni dei talebani anche dopo la fine della guerra agli Usa e alla Nato.

La politica seguita da Islamabad negli ultimi due decenni è stata a dir poco ambigua. Assicurando a parole l’appoggio alla cosiddetta guerra al terrore degli Usa dopo gli attacchi dell’11 settembre, il Pakistan non ha fatto mancare il suo sostegno ai talebani.

Come del resto ha fatto l’Iran, potenza sciita della regione, nonostante le differenze confessionali che in teoria avrebbero dovuto vederlo opposto ai fondamentalisti sunniti afghani.

Dopo la caduta di Kabul, il 15 agosto, il premier pachistano Imran Khan ha salutato l’evento affermando che «il popolo afghano ha finalmente rotto le catene della schiavitù». Ora Islamabad muove le sue pedine nella difficile partita politica con la quale cerca di raccogliere i frutti di questa strategia. E in questo dovrà fare i conti con numerosi altri attori: non solo il Qatar e la Turchia, schierati sullo stesso asse, ma anche le grandi potenze Cina e Russia. Oltre, ovviamente, all’Iran.

Ad accomunare i Paesi vicini è l’interesse a far sì che l’Afghanistan non sprofondi in uno stato di guerra civile - come quella degli anni ‘90 seguita al ritiro sovietico - che potrebbe farne nuovamente una base del terrorismo, oltre a provocare un nuovo esodo biblico di profughi.

Tra coloro che temono maggiormente questi contraccolpi vi è appunto il Pakistan, che già ospita oltre tre milioni di immigrati afghani ed è alle prese con una campagna armata del Tahrik-i Taliban (Ttp), i cosiddetti talebani pachistani, rivali di quelli afghani sebbene appartenenti alla stessa etnia, quella dei Pashtun.

Migliaia di miliziani armati del Ttp trovano rifugio nella regione di confine tra i due Paesi approfittando dell’anarchia che vi regna e colpiscono in Pakistan con attacchi sanguinari. Come un attentato suicida che oggi ha ucciso almeno tre membri delle forze di sicurezza a Quetta.

Quella pachistana è la prima importante delegazione ad arrivare a Kabul. A guidarla è il capo dell’intelligence, Faiz Hameed. «Abbiamo lavorato per la pace in Afghanistan e lo faremo in futuro, non c’è nulla di cui preoccuparsi», ha affermato il generale.

Sicuramente un motivo di preoccupazione in meno per il Pakistan è l’esclusione dalla partita afghana della rivale India, nemica dei talebani in seguito al loro sostegno nella rivolta islamista del Kashmir.

Ma Islamabad intende difendere anche interessi economici precisi. Come il progetto di gasdotto trans-afghano che dovrebbe portare la materia prima dal Turkmenistan al Pakistan. L’impresa fu avviata una prima volta nel 1997, quando un consorzio guidato dalla compagnia americana Unocal, con a capo l’ex ambasciatore Usa in Afghanistan Robert Oakley, strinse un accordo con il regime dei Talebani. Il progetto fu abbandonato un anno dopo, quando l’allora leader del movimento islamico, il Mullah Omar, dichiarò il suo sostegno ad Al Qaida.

