Risale a domenica 3 gennaio l’approvazione, da parte del Drugs Controller General of India (DCGI) di due vaccini anti-COVID: quello sviluppato dall’Università di Oxford e dall’azienda farmaceutica AstraZeneca (la cui formula viene utilizzata nella produzione in India dal Serum Institute ed è conosciuto come «Covishield») e quello di Bharat Biotech, chiamato «Covaxin». L’approvazione di quest’ultimo, co-sponsorizzato da un ente governativo indiano, è stata oggetto di numerose critiche: il preparato, infatti, è ancora nella fase 3 di sperimentazione e mancano dati completi sulla sua efficacia ed eventuali rischi. Mentre le autorità indiane rassicurano la popolazione, definendo Covaxin (stando a quanto riporta «The Guardian») «sicuro al 100%», diversi politici appartenenti all’opposizione e alcuni medici avrebbero apertamente denunciato una mancanza di trasparenza nel processo di approvazione.

Bharat Biotech non sarà probabilmente da meno: l’obiettivo dichiarato è infatti quello di raggiungere, prima della fine dell’anno, quota 700 milioni di dosi. Non tutte queste, però, saranno utilizzate in India: un’associazione di cliniche private brasiliane avrebbe già acquistato 5 milioni di dosi del criticato Covaxin.

La campagna vaccinale indiana è cominciata solo sabato e in tre giorni, segnalano le autorità indiane, sono state vaccinate 381.305 persone. Numeri che possono sembrare importanti, ma che non basteranno, all’India, per rispettare l’impegno di 300 milioni di persone vaccinate entro agosto. I conti son presto fatti: con meno di 200 giorni restanti all’inizio del mese di agosto, oltre un milione e mezzo di abitanti andrebbero vaccinati ogni 24 ore, senza contare che le dosi somministrate dovranno essere due per ogni immunizzato. In India si parla già di flop: secondo il quotidiano «The Hindu», nemmeno la metà degli aventi diritto si sarebbero presentati per la somministrazione, troppa la diffidenza nei confronti dei vaccini approvati. E mentre le autorità della capitale hanno raddoppiato il numero di centri (passati da 81 a 175) senza registrare incrementi sostanziali nelle vaccinazioni, ciò che colpisce è che chi doveva essere immunizzato in questi giorni erano proprio gli operatori sanitari: «Quello che è chiaro», scrive «The Hindu», «è che anche i medici esitano».