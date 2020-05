«L’attuale amministrazione Usa è la più aggressiva e la peggiore della storia di quel Paese. Gli americani sono sempre stati terroristi, ma questo livello è senza precedenti». Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del suo governo, dopo che stamani il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in visita in Israele, ha accusato Teheran di utilizzare «le sue risorse per fomentare il terrorismo» anche durante la pandemia di COVID-19.

«Sembra che Pompeo non abbia studiato una parola di come si fa politica», ha aggiunto Rohani, tornando ad accusare Washington di ostacolare le forniture sanitarie al suo Paese durante l’emergenza coronavirus. «Non ricordo se la Casa Bianca abbia mai agito in modo così disumano, spietato, crudele e incapace», ha dichiarato il capo del governo di Teheran, ricordando anche l’uccisione lo scorso gennaio del generale Qassem Soleimani mentre «era in missione» in Iraq.