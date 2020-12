La strategia svedese anti-pandemia, elaborata dal capo epidemiologo Ansers Tegnell, si basa sul senso di responsabilità della popolazione. Oltre a non aver mai imposto un lockdown il governo si è limitato ad emettere raccomandazioni, senza prevedere sanzioni per chi non le seguisse.

Negozi, scuole, bar e ristoranti in Svezia non hanno mai chiuso, tuttavia la settimana scorsa è stato chiesto alle scuole superiori di passare all’insegnamento a distanza. Una misura che da lunedì è entrata in vigore anche nella regione di Stoccolma. In vista del Natale, inoltre, sono state pubblicate nuove linee guida tra le quali evitare riunioni con più di 8 persone, incontrarsi all’aperto e, se possibile, evitare di prendere autobus e treni.