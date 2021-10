L’avvio della revisione (rolling review) dell’Agenzia europea del farmaco sulla pillola antivirale contro la COVID, prodotta dalla casa farmaceutica Merck, è attesa per la prossima settimana. Lo ha annunciato il responsabile della task force per i vaccini e le terapie COVID-19 dell’EMA, Marco Cavaleri.

Se autorizzato, il molnupiravir potrebbe essere il primo farmaco antivirale orale per il trattamento della malattia innescata da Sars-CoV-2. I tempi per la sua valutazione sono solitamente stimati in 2-3 mesi.