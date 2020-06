L’analisi: «Solo il 15% degli infetti è asintomatico»

L’analisi condotta studiosi australiani della Bond University della Gold Coast, con la collaborazione di colleghi delle università di Sydney e del New South Wales, era intesa a determinare in quale proporzione i contagiati del virus rimangano asintomatici e possano quindi diffonderlo a loro insaputa.

I ricercatori hanno esaminato i casi di oltre 20 mila persone in sei Paesi, fra cui Cina, Usa e Italia. Studi precedenti hanno suggerito che quasi metà dei contagiati dal virus non ha mostrato sintomi, ma questa analisi indica che il tasso è notevolmente inferiore. «Circa una persona su sei o una su sette non avrà sintomi per l’intera durata della malattia», scrive il responsabile dello studio Paul Glasziou, professore di medicina basata sull’evidenza, sul sito della Bond University.