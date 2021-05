La società farmaceutica californiana VIR Biotechnology ha ricevuto un’approvazione d’emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per il suo anticorpo monoclonale sotrovimab (VIR-7831) destinato al trattamento del Covid-19 da lieve a moderato in adulti e bambini ad alto rischio.

«I dati in vitro indicano che sotrovimab è attivo contro tutte le varianti note di interesse, compresa la variante indiana», afferma VIR Biotechnology in un comunicato. Sotrovimab dovrebbe essere disponibile per i pazienti con diagnosi di Covid-19 negli Stati Uniti «nelle prossime settimane», ha precisato la FDA.

Il 21 maggio, il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha emesso un parere positivo per l’uso di sotrovimab in adulti e adolescenti con Covid-19 che non richiedono supporto respiratorio e sono a rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Health Canada ha avviato un esame di sotrovimab nell’ambito di una procedura di omologazione accelerata. GSK e VIR stanno continuando le discussioni con altri regolatori globali per introdurre il loro anticorpo monoclonale sul mercato.