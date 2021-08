L’analisi ha rivelato che coloro che non avevano avuto il vaccino antinfluenzale avevano una probabilità significativamente maggiore (fino al 20% in più) di essere ricoverati in terapia intensiva, di andare in pronto soccorso (fino al 58% in più), di sviluppare sepsi (fino al 45% in più), di avere un ictus (fino al 58% in più) e di trombosi venosa profonda (fino al 40% in più). Il rischio di morte, invece, non è risultato ridotto.