Utilizzo su base «volontaria» e raccolta dati in forma «anonima e aggregata»: sono i due capisaldi della Commissione europea per lo sviluppo di applicazioni mobili (app) contro il contagio contenuti nella strategia d’uscita dalla crisi pubblicata oggi.

Le app, scrive Bruxelles, «possono aiutare a interrompere le catene di contagio in modo più rapido ed efficiente rispetto alle misure generali di contenimento, riducendo il rischio di diffusione massiccia del virus» e, di conseguenza, dovrebbero essere un «elemento importante nella strategie d’uscita» dalla quarantena «integrando altre misure come l’aumento delle capacità di test».

In queste settimane, molti Paesi dell’Ue stanno sviluppando app con diversi standard tecnici per tenere traccia della diffusione del contagio, capaci anche di avvertire i cittadini di un rischio aumentato a causa del contatto con una persona ritenuta positiva per la malattia Covid-19.

«L’adozione diffusa di un’app di riferimento paneuropea, o almeno l’interoperabilità e la condivisione dei risultati tra le app consentirebbe un avvertimento più efficace delle persone interessate e un seguito più efficiente delle politiche di sanità pubblica», ammonisce Bruxelles.

La Commissione europea osserva quindi che il tracciamento di prossimità ravvicinata tra i dispositivi mobili «dovrebbe essere volontario, basato sul consenso, nonché nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati nell’Ue».

Le app, si legge ancora nel documento, dovrebbero essere «sviluppate in collaborazione con le autorità sanitarie nazionali», essere soggette a «stretti requisiti di trasparenza» ed «essere disattivate non appena la crisi Covid-19 sarà terminata», procedendo con la «cancellazione» di tutti i dati. Gli utenti dovrebbero dunque essere i soli a «mantenere il controllo dei propri dati».

Il Comitato dell’Ue per la protezione della sfera privata (Edpb) accoglie la proposta della Commissione, ma richiama anche a una maggiore «attenzione al fine di ridurre al minimo le interferenze con la vita privata». Lo si legge in una lettera del Comitato indirizzata allêsecutivo europeo in cui sostiene la proposta che resti una scelta individuale acconsentire all’uso delle app.

«Un approccio paneuropeo e coordinato - dichiara Andrea Jelinek, presidente dell’Edpb - contribuirà a garantire lo stesso livello di protezione dei dati per ogni cittadino europeo, indipendentemente da dove vive».

In particolare l’Edpb fa appello ad uno sviluppo delle app realizzato in modo responsabile, «documentando con una valutazione l’impatto sulla privacy in base all’implementazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita» dei dispositivi.

L’Edpb ha sottolineato la necessità di essere coinvolto in tutto il processo. Nei prossimi giorni il Comitato pubblicherà le linee guida sugli strumenti di geolocalizzazione e tracciamento.

