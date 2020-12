«Ma non siamo soli qui oggi, al nostro fianco vi sono migliaia di bielorussi che ci ispirano, che ci infondano forza e coraggio - ha precisato - molti di loro non sono presenti qui fisicamente, le nostre donne, coraggiose, gli operai coraggiose, gli studenti, gli insegnanti, avvocati, giornalisti, scrittori, attivisti, sono tutti a combattere per la nostra libertà ed a loro che appartiene questo premio».

«Sono davvero onorato e lieto di dare il benvenuto ai vincitori del Premio Sacharov del Parlamento europeo, che rappresentano l’opposizione democratica in Bielorussia. Porgo il benvenuto a Sviatlana Tsikanouskaya e Veronika Tsepkala - che sono con me in tribuna. Porgo inoltre il benvenuto a Siarhei Dyleuski, Ales Bialiatski e Stisapan Putsila», ha detto Sassoli alla cerimonia di consegna del premio.

«Porgo un caloroso benvenuto anche a Svetlana Alexievich, che segue la cerimonia a distanza. Purtroppo, non tutti hanno potuto essere presenti. Sergei Tikhanovsky è ancora in carcere per il solo reato di aver voluto esercitare il suo diritto di candidarsi alle elezioni, così come Mikola Statkevich e Maria Kalesnikava, che sono rappresentati dai loro familiari - Maria Adamovic e Tatiana Khomich», ha aggiunto. «Cari vincitori, sono molto onorato di avervi oggi con me al Parlamento europeo. Negli ultimi sei mesi avete mostrato al mondo cosa vuol dire davvero non arrendersi. Avete difeso i vostri diritti e non rinunciate a lottare - nonostante il dolore, la sofferenza e la paura. Come ha detto Nelson Mandela - il coraggio non è l’assenza di paura, ma il trionfo su di essa. Il vostro coraggio e la forza del vostro spirito hanno aperto la strada alla rivoluzione che ha preso il potere nel paese nel 2020. Vi rendiamo onore e rendiamo omaggio oggi alla vostra resistenza e perseveranza».