La responsabile dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l’Africa invita a seguire le indicazioni della scienza e a non imporre bandi sui viaggi per contrastare la diffusione della nuova variante di Covid nota come Omicron, che ha messo in allarme molti paesi. «Con la variante Omicron ormai emersa in diverse regioni del mondo, ricorrere a bandi sui viaggi che prendono di mira l’Africa finisce per intaccare la solidarietà globale», ha sottolineato la direttrice generale dell’Oms per l’Africa Matshidiso Moeti.