Joe Biden ha lanciato un appello per un obbligo nazionale ad usare la mascherina contro il coronavirus. «Ogni americano dovrebbe indossare una mascherina quando esce di casa per i prossimi tre mesi come minimo», ha dichiarato dopo un briefing sulla pandemia con un gruppo di esperti, sostenendo che tale misura potrebbe salvare 40 mila vite in questo periodo. «Ogni governatore dovrebbe renderla obbligatoria», ha aggiunto. «Siate patrioti, proteggete i vostri concittadini, fate la cosa giusta», ha esortato.