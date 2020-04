L’appello disperato del medico: «Sono solo tra gli anziani che muoiono»

È un appello disperato quello fatto del medico della casa di riposo «Villa Paradiso» di Brugherio, un piccolo comune di Monza alle porte di Milano, al numero di emergenza per denunciare una situazione ai limiti dell’assurdo. Lo rende noto il Corriere della Sera, che ha riportato sulle sue pagine la telefonata straziante del medico: «Sono rimasto solo. Un anziano è morto. Altri sono in crisi e io sono praticamente da solo con qualche operatore. Così non possiamo più assisterli e non possiamo neanche assicurare le cure minime», dice il medico al 112. All’arrivo dei soccorritori, la situazione che si trovano davanti agli occhi è catastrofica. Un anziano è da poco morto nel suo letto, un altro fa fatica a respirare. Altri quattro o cinque sono tra le «condizioni disperate» e in fin di vita. Della situazione vengono subito informati i carabinieri, l’Ats, il sindaco e la prefettura di Monza. Nei giorni precedenti, però, le condizioni in cui versava la casa di riposo erano già state denunciate da un’operatrice assistenziale: «La situazione è precipitata. La maggior parte del personale è ammalato. Sono rimaste una manciata di operatrici, che eroicamente fanno quel che possono».