I leader, riuniti per il vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), firmeranno domani un’intesa che contiene tre misure intese a rafforzare la fiducia reciproca: l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein toglieranno il blocco ai trasporti qatarioti, il Qatar annullerà le azioni legali contro i paesi vicini; cesserà la campagna mediatica fatta di accuse tra i tre paesi e il Qatar.

Al vertice in Arabia Saudita, secondo un annuncio ufficiale diffuso poco da da Doha, parteciperà l’emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, per la prima volta dall’entrata in vigore dell’embargo.