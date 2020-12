L’arresto di Joshua Wong «è un tassello di una serie di sviluppi preoccupanti che abbiamo visto a Hong Kong in relazione ai diritti umani e civili, in particolare negli ultimi anni»: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri tedesco in conferenza stampa a Berlino. Questa condanna «non è conveniente» per la società e per una soluzione delle sfide nella regione, ha proseguito Maria Adebahr.