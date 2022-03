L’Asia si trova sotto pressione per rispondere all’invasione russa

Se la crisi russo-ucraina sta unendo i Paesi dell’Unione Europea, come non accadeva da tempo, lo stesso non si può dire dell’Asia, divisa sui toni e sulle reazioni, che cambiano però con il passare delle ore.

Per giorni, la posizione di Pechino è oscillata tra l’opposizione a un’invasione su larga scala e il sostegno morale per le preoccupazioni di Mosca, ma ieri il governo di Xi Jinping ha definito la Russia «un partner strategico», non un “alleato”. Una distinzione enfatizzata dal portavoce del ministero degli esteri Wang Wenbin, che potrebbe suggerire un distanziamento dal Cremlino, dopo settimane di intesa.

Il 4 febbraio scorso, Cina e Russia hanno infatti rilasciato una dichiarazione congiunta contro l’allargamento della NATO, hanno criticato l’ascesa di nuovi blocchi guidati dagli Stati...