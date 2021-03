Il terrorismo di matrice islamica si diffonde sempre di più in Africa. Negli scorsi giorni un’intera città è stata presa d’assalto in Mozambico da un gruppo legato all’ISIS che ha ucciso decine di persone. Facciamo il punto della situazione con Marco Di Liddo, esperto di Africa.

Quali sono i motivi dell’ascesa del gruppo Al Sunnah, noto anche come al-Shabaab e alleato dell’ISIS, in Mozambico?«L’ascesa di questo gruppo è legata a una particolare situazione socioeconomica e politica nel Mozambico settentrionale e nello specifico nella provincia di Cabo Delgado. Innanzitutto in questa zona l’ecosistema è fragile in quanto esposto ad eventi climatici estremi, con tifoni e inondazioni che colpiscono in modo duro le comunità locali. A ciò va aggiunto che il modello di sviluppo di questa regione è...