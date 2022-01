«L’aula dove si riuniscono i parlamentari è bruciata interamente», ha spiegato il portavoce Moloto Mothapo, aggiungendo che il «fuoco non è ancora stato spento». La sede del Parlamento ha subito ingenti danni, ma non ci sono state vittime.

Una persona, intanto, è stata fermata per essere interrogata in relazione all’incendio. Ad annunciarlo è stato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che sta attualmente ispezionando la zona del Parlamento dove le fiamme non sono state ancora completamente domate.