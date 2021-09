L’associazione dei piloti Aeropers considera comprensibile e opportuno l’obbligo della vaccinazione introdotto da Swiss per il personale di volo. Vengono per contro ritenuti insoddisfacenti i modi dell’introduzione.

Le parti sociali hanno avuto solo colloqui consultivi sul tema: in un comunicato odierno l’organizzazione si rammarica del fatto che finora solo alcune delle sue proposte siano state prese in considerazione dalla direzione del vettore aereo.

Secondo l’associazione la risposta alla domanda riguardo alla legittimità dell’obbligo dipende in gran parte dalla proporzionalità della misura e questa dipende a sua volta dalla situazione ed è quindi dinamica. Contrariamente a quanto si pensava le norme di ingresso nei singoli stati non sono state inasprite nella misura prevista, per cui la proporzionalità dal profilo puramente operativo al momento non sussiste, argomenta Aeropers. L’organismo è tuttavia del parere che la proporzionalità sia attualmente data sulla base del dovere di diligenza di Swiss quale datore di lavoro.