È il secondo giorno dell’attacco russo all’ucraina e, se inizialmente si pronunciava con qualche remora, si parla ufficialmente di «guerra». Le reazioni del mondo non si fanno attendere, tra parole di sostegno e desiderio di risposta all’attacco russo.

Qui Parigi

Il momento è grave, «il più grave per l’Europa da decenni», ha detto ieri Emmanuel Macron alla nazione. Ed oggi il presidente, come fa il capo dell’Eliseo nei momenti di massima crisi, consulta i suoi predecessori - Nicolas Sarkozy e François Hollande verranno ricevuti all’Eliseo - e, fatto ancor più raro, invia un suo messaggio al Parlamento. Da Bruxelles, Macron ha denunciato la «doppiezza» della Russia che ha «scatenato la guerra quando potevamo ancora negoziare la pace». A 45 giorni dalle presidenziali, la guerra in Ucraina ha stravolto le priorità della politica, e ne sono testimonianza le precipitose giravolte di chi - come Marine Le Pen ed Eric Zemmour all’estrema destra, Jean-Luc Mélenchon all’estrema sinistra - ha preso le distanze nelle ultime ore da Vladimir Putin dopo averlo difeso ad oltranza o aver escluso qualsiasi iniziativa ostile in Ucraina. Il presidente, a Bruxelles per il vertice straordinario dell’Ue, ha annunciato che la Francia «continuerà a svolgere pienamente il suo ruolo di garanzia degli alleati della NATO inviando in Estonia un nuovo contingente in seno alla presenza avanzata rafforzata, anticipando la partecipazione alla ‘polizia dei cieli’ nel Baltico a marzo, e accelerando il dispiegamento in Romania» delle sue truppe. Macron, che nelle ultime settimane aveva moltiplicato gli sforzi diplomatici con il Cremlino e ieri sera ha avuto un ennesimo scambio telefonico «franco» con Putin, ha denunciato la «doppiezza» di Mosca: appena prima dell’invasione in Ucraina, ha lamentato a Bruxelles, «discutevamo ancora i dettagli dell’applicazione degli accordi di Minsk. Quindi c’è doppiezza, c’è una scelta deliberata e cosciente del presidente Putin di scatenare la guerra quando potevamo ancora negoziare la pace». Il presidente francese ha esortato a «trarre tutte le conclusioni dalla scelta» di Putin di voler far balbettare la storia europea e riportarci a logiche di impero e di confronto, beffandosi dei principi che presiedono al diritto internazionale».

Qui Londra

Il mondo «deve dimostrare» che Vladimir Putin non può restare impunito. Le parole di Boris Johnson, pronunciate nelle prime ore di oggi in una drammatica conversazione con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, asserragliato in una Kiev sotto attacco da parte delle forze russe, riecheggiano stamattina a Londra; ma sono in effetti per il momento più un auspicio che altro, al di là della bandiera ucraina issata a Downing Street accanto all’Union Jack come gesto di solidarietà. La capitale britannica alza comunque la soglia dello sdegno e dello shock per le immagini da guerra guerreggiata che rimbalzano dal fronte dell’Est europeo. Le sanzioni portate ieri a livelli senza precedenti dal governo Tory contro Mosca (con 100 nuovi individui ed entità prese di mira, le banche russe bandite dal Regno Unito, i conti bancari di cittadini e oligarchi russi sull’isola limitati a un tetto di 60.000 sterline) incassano anche il sostegno del leader dell’opposizione laburista Keir Starmer. Mentre Londra spinge in seno al G7 per l’espulsione di Mosca dal circuito dei pagamenti bancari internazionali Swift e la British Airways sospende tutti i sorvoli negli sterminati cieli russi sullo sfondo del bando incrociato imposto dai due Paesi alle rispettive compagnie aeree. Intanto i giornali fanno leva in fotocopia sull’immagine simbolo del volto insanguinato e della testa bendata di una donna vittima dei primi bombardamenti per descrivere «L’agonia dell’Ucraina», «L’invasione di Putin» e «Il giorno nero dell’Europa», a seconda dei titoli di Independent, Guardian o Times. Mentre i tabloid Mirror e Sun commentano la stessa foto con un identico slogan: «Il suo sangue sulle mani di Putin». Guardano invece già al futuro il Mail e il Telegraph: il primo per attribuire all’intelligence britannica la convinzione che «i giorni di Kiev» siano ormai contati; il secondo per evocare l’evidenza di «Una nuova guerra fredda» destinata a durare fra Russia e Occidente. Dalla redazione fact checking della Bbc, infine, un avvertimento: attenti ai fake, alle immagini di altri teatri militari spacciate come testimonianze dall’Ucraina a fini propagandistici; o magari per l’ignoranza individuale diffusa sui social media e altrove.

Qui Bruxelles

Il nodo del terzo pacchetto di sanzioni, l’attesa per l’ondata di rifugiati ucraini. Bruxelles si risveglia dopo la lunga notte del vertice europeo con un secondo pacchetto di misure in più comminato alla Russia ma con, intatte, le divisioni interne ai Paesi membri. L’esclusione di Mosca dal sistema Swift, «l’arma letale» che in tanti, dagli Usa ai Paesi Baltici, vorrebbero inserire in una prossima tranche di sanzioni continua a trovare resistenza in paesi come Germania, Italia o Cipro, preoccupati dagli effetti ritorsivi sul gas e sulle finanze europee. Nel frattempo oggi il Consiglio Affari Esteri darà il via formale alle misure approvate nella notte dai 27 capi di Stato e di governo. Nel pomeriggio inoltre, i leader dei Paesi alleati si riuniranno virtualmente in un vertice Nato: l’attenzione sui Paesi baltici è massima, il dispiegamento di truppe per blindare il fianco Est è in corso ormai da giorni. Ma è nel quartiere europeo che l’atmosfera rischia di infiammarsi. Il secondo pacchetto di sanzioni, entro la serata, potrebbe essere già vidimato per entrare in vigore nella maniera più rapida possibile. Ci sono, comunque, dei tempi tecnici da rispettare. Un esempio? Il testo prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea va tradotto in tutte le 27 lingue dell’Unione. I leader dell’Ue, nel Consiglio europeo durato sei ore, hanno voluto mostrare ancora una volta il volto unito dell’alleanza anti-Mosca. Ma le crepe sono dietro l’angolo. Le sanzioni approvate ieri sono estese e colpiranno «il 70% del mercato finanziario» russo. Il terzo pacchetto, preannunciato dallo stesso Charles Michel potrebbe andare oltre includendo lo stop a Mosca al sistema di pagamenti Swift e, chissà, anche misure restrittive mirate per Vladimir Putin. E già alla riunione dei ministri degli Esteri se ne potrebbe discutere. Il polacco Donald Tusk, presidente del Ppe, in mattinata accende la miccia. «Quei governi dell’Ue che hanno bloccato decisioni difficili (ad esempio Germania, Ungheria, Italia) hanno perso l’onore», scrive in un tweet. Nel weekend, invece saranno i ministri dell’Interno europei a riunirsi. L’obiettivo è ultimare un piano ad hoc per i rifugiati ucraini. Con principi ben diversi da quelli seguiti nelle crisi migratorie dal Nord Africa: la solidarietà dei Paesi membri alle capitali europee più esposte, questa volta non si discute.

Qui Berlino

Ieri il risveglio «in un altro mondo», oggi i tedeschi temono che la guerra possa arrivare anche in Germania. Lo rivela un sondaggio Forsa, secondo il quale il 58% degli intervistati ha paura che il conflitto possa raggiungere Berlino. E intanto la Repubblica federale dibatte sulle condizioni precarie della Bundeswehr, che nelle parole di un ispettore di armata che ieri hanno fatto il giro della rete sarebbe «a secco». È stato poi il generale Erich Vad, operativo sotto i mandati Merkel, e ora in pensione, a dichiarare in un’intervista all’emittente televisiva NTV che attualmente consegnare armi all’Ucraina non avrebbe senso dal punto di vista militare, dal momento che il paese cadrà nel giro di pochi giorni. «Bisogna ricordare che anche all’esercito tedesco mancano i giubbotti antiproiettile», ha aggiunto. Sulla questione ha preso posizione anche il ministro delle finnaze Christian Lindner, che promette più risorse per la difesa, e rimarca: «La politica tedesca deve imparare che anche la difesa è una priorità». Dopo lo shock per quella che Olaf Scholz ha definito la «guerra di Putin», rompe il silenzio anche Angela Merkel: alla Dpa l’ex cancelliera ha espresso «la condanna più dura per questa eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c’è alcuna giustificazione». La guerra provocata dalla Russia «segna una profonda cesura nella storia dell’Europa dalla fine della guerra fredda», ha aggiunto, e ogni sforzo del governo tedesco, co l’Ue, gli Usa la Nato e il G7 e «per contenere l’attacco militare russo ha il mio assoluto sostegno». In Germania sono numerose le analisi anche sugli errori del passato. Angela Merkel ha mantenuto la stabilità e sotto il suo cancellierato la crisi ucraina è rimasta «un conflitto regionale», sul quale si era raggiunto il fragile accordo di Minsk. C’è chi ritiene però che non si sia fatto abbastanza per fermare Putin e le sue mire, proprio negli anni della cancelliera.

Qui Pechino

La Cina «si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia», giudicandole inutili: il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha ricordato che «gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011», risultati poi strumenti «non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi». «Qual è il risultato delle sanzioni ? Credo che tutti lo conoscano», ha osservato Wang nel briefing quotidiano, aggiungendo che le misure punitive e restrittive «porteranno solo gravi difficoltà all’economia e al sostentamento delle persone». Per questo motivo, Pechino «spera che le parti interessate ci riflettano seriamente e cerchino di risolvere il problema attraverso il dialogo e le consultazioni». La Cina ha rifiutato anche oggi di chiamare «invasione» l’azione della Russia in Ucraina o di criticare Mosca nonostante l’intensificarsi degli assalti dell’esercito russo che stanno causando un numero crescente di vittime. Sui media statali il tema è tenuto lontano dalle prime pagine, mentre gli aggiornamenti sui social media sono continui e puntuali, comprensivi di video clip di bombardamenti e attacchi postati su Weibo, i Twitter in mandarino, da studenti cinesi in Ucraina. Il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, ha messo le vicende belliche tra Ucraina e Russia solo in fondo alla terza pagina, riportando in un piccolo articolo i contenuti della telefonata tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e l’omologo russo Serghei Lavrov. Il presidente Xi Jinping, invece, non ha ancora commentato la decisione del capo del Cremlino Vladimir Putin sull’invasione, maturata a poche settimane dalla dichiarazione congiunta del 4 febbraio in cui i due leader hanno messo nero su bianco che la loro amicizia «non aveva limiti».

Qui Mosca

Il Senato, la camera alta del Parlamento russo, ha fatto sapere che è in preparazione un pacchetto di sanzioni di Mosca in risposta a quelle dei Paesi occidentali. Mentre i mercati cercano di riprendersi dal tracollo subito ieri dopo l’inizio dell’attacco all’Ucraina. Stamane l’inizio delle contrattazioni alla Borsa di Mosca è stato rinviato di tre ore (dalle 7 alle 10). L’indice in rubli, il MOEX, guadagna oltre il 22%, quello in dollari, RTS, il 28%. Si tratta tuttavia ancora di una parte di quello che hanno perso ieri. Dopo le proteste contro la guerra svoltesi ieri ieri in una cinquantina di città russe, che secondo l’Onu hanno portato a circa 1.800 fermi, continuano le manifestazioni di dissenso. Ha raccolto già oltre 400.000 firme una petizione online contro la guerra pubblicata sulla piattaforma Change.org: lo riferisce la testata online Meduza, secondo cui la raccolta di firme è stata creata dall’attivista per la difesa dei diritti umani Lev Ponomaryov. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha intanto ricevuto oggi a Mosca gli inviati dei cosiddetti ministeri degli Esteri delle due autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, con i quali ha discusso della prossima apertura di ambasciate di Mosca in questi territori. Durante l’incontro il capo della diplomazia russa ha ribadito le ragioni esposte ieri dal presidente Vladimir Putin per l’intervento armato in Ucraina, accusando il «regime di Kiev» di «russofobia e genocidio» nei territori separatisti.

Qui Venezuela

Il Venezuela ha espresso la sua preoccupazione per l’aggravarsi della crisi in Ucraina, deplorando allo stesso tempo «la violazione degli accordi di Minsk da parte della Nato, promossa dalla Stati Uniti». In un comunicato il ministero degli Esteri venezuelano ha assicurato che il mancato rispetto di questi accordi «ha causato una violazione del diritto internazionale e generato forti minacce per la Russia, la sua integrità territoriale e sovranità, oltre ad aver ostacolato le buone relazioni tra i paesi vicini. Per questi motivi, il Venezuela «rivolge un appello a riprendere il cammino delle intese diplomatiche attraverso un dialogo efficace tra le parti coinvolte nel conflitto, al fine di evitarne l’escalation, riaffermando l’uso dei meccanismi negoziali contemplati nella Carta delle Nazioni Unite, al fine di preservare la vita, la pace degli abitanti di questi Paesi e la stabilità della regione». Il Venezuela, si dice infine, «in sintonia con la diplomazia di pace che rileva dalla sua Costituzione, si augura vivamente una risoluzione pacifica di questo conflitto, mentre respinge l’applicazione di sanzioni illegali e attacchi economici contro il popolo russo, che pregiudicano pesantemente il godimento dei suoi diritti umani».

