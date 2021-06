Non solo i buchi dell’intelligence britannica a monte, ma anche il flop a valle dei più banali meccanismi di sicurezza previsti normalmente per l’accesso a qualsiasi evento pubblico di massa. Sono due gli elementi chiave che nel maggio del 2017 spianarono la strada a Salman Abedi, il giovane terrorista suicida figlio di rifugiati anti-Gheddafi accolti a suo tempo nel Regno Unito protagonista del micidiale attentato alla Manchester Arena che si fece esplodere all’uscita di un concerto della pop-star americana Ariana Grande - affollato soprattutto di giovanissimi - causando nella città inglese la morte di 22 persone.

A decretarlo sono i risultati di un’inchiesta pubblica. L’ultimo rapporto stilato al riguardo, sotto la presidenza di sir John Saunders, giurista e alto magistrato a riposo, si concentra in particolare sul secondo aspetto. E punta il dito senza mezzi termini sulle lacune dell’apparato di controlli predisposti sulla carta dalle autorità locali della città attorno all’arena in vista del concerto.

«Salman Abedi avrebbe potuto essere identificato» come un pericolo quando si avvicinò a uno degli ingressi con il suo zaino imbottito di esplosivo, ma non lo fu, si legge nel rapporto pubblicato oggi. Saunders sottolinea che l’apparato di sicurezza esterno avrebbe «dovuto» essere in grado di prevenire l’attacco, o almeno di minimizzarne l’impatto, ma non si rivelò adeguato al compito. Mentre sono state raccolte evidenze del fatto che «vennero mancate diverse opportunità» concrete per intervenire.