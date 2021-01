L’attivista pro-democrazia Joshua Wong rischia l’ergastolo

«Senza un rappresentante legale, questa mattina è stato portato al centro di accoglienza di Laichikok per poter ricevere la notifica. Non si sa ancora quando e dove lo condurrà questa indagine. Joshua è ora tornato alla prigione di Shek Pik», ha scritto in un tweet l’»Apple Daily», il tabloid del tycoon Jimmy Lai, anche lui in carcere per gli addebiti legati alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sull’ex colonia.