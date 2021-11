Anche con i nuovi impegni di decarbonizzazione presi dagli stati alla Cop26 di Glasgow, le emissioni di gas serra al 2030 saranno il doppio di quelle necessarie per restare entro 1,5 gradi di riscaldamento, e l’aumento delle temperature al 2100 sarà di 2,4 gradi. Lo sostiene il Climate Action Tracker, analisi indipendente delle organizzazioni non governative tedesche Climate Analytics e NewClimate Institute, sostenute anche dal governo tedesco.

Secondo il rapporto, presentato oggi alla Cop26, soltanto con gli impegni presi a Glasgow per il 2030, nel 2100 il riscaldamento globale salirà di 2,4 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Con le politiche attuate al momento dai governi (non quelle promesse a Glasgow), al 2100 il riscaldamento rispetto ai livelli pre-industriali sarà di 2,7 gradi.

Per il Climate Action Tracker, se venissero attuati gli impegni per zero emissioni nette presi da Usa e Cina al vertice organizzato da Joe Biden ad aprile (Usa al 2050 e Cina al 2060), il riscaldamento al 2100 si fermerebbe a 2,1 gradi. E attuando tutti gli impegni per zero emissioni nette presi a Glasgow (compreso quello dell’India al 2070), al 2100 si scenderebbe a +1,8 gradi.