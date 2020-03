Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dall’Italia. «Gli austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento», ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard. Il provvedimento - ha aggiunto - è concordato con l’Italia.

Il ministro degli interni Karl Nehammer ha rivolto un appello a chi si trova per viaggio in Italia di tornare in Austria. «I controlli di frontiera saranno intensificati. Mentre il transito per il Paese sarà consentito solo senza soste in Austria», ha aggiunto Nehammer. Al confine saranno controllati e fotografati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia.