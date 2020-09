L’Austria non accoglierà profughi del campo di Moria a Lesbo . Lo ha ribadito il cancelliere Sebastian Kurz in un video messaggio pubblicato su Facebook.

Secondo Kurz, non deve ripetersi la crisi dei migranti di cinque anni fa. «Il sistema disumano del 2015 non è compatibile con la mia coscienza», ha detto il leader del partito popolare austriaco Oevp, sostenendo invece la linea degli aiuti in loco «per garantire una sistemazione umana».

La questione - ha aggiunto Kurz - non riguarda solo Moria, ma anche altre realtà nel mondo che non godono dell’attenzione mediatica. «A livello europeo - ha annunciato - ci impegneremo per un approccio complessivo. Non serve una politica dei simboli».