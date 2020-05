L’Austria ha riaperto alcuni valichi minori con la Germania, la Repubblica Ceca e l’Ungheria, chiusi da quasi due mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Sono comunque transitabili solo durante il giorno. Per quelli verso la Germania, per il momento, serve ancora una certificazione da richiedere per email. Due valichi cechi aprono invece solo per gli agricoltori con campi oltre confine. È anche arrivato il via libera per il passaggio di pendolari verso l’Ungheria lungo i valichi di Andau e Neumarkt an der Raab.