L’Austria torna in lockdown la prossima settimana. Dopo le anticipazioni di ieri, il Governo ha confermato la decisione questa mattina. Il confinamento per tutti - vaccinati e non - durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati.

Con la decisione di rendere obbligatorio dal primo febbraio prossimo il vaccino contro la COVID-19, l’Austria diventa il primo Paese in Europa e il quarto nel mondo ad adottare la misura. Lo sottolinea il Guardian ricordando che l’obbligo vaccinale è già in vigore in Indonesia, che prevede multe o la possibilità di non erogare le cure ai non vaccinati che si ammalano. E, ancora, in Micronesia e in Turkmenistan, che ha reso obbligatoria la vaccinazione per tutti i residenti dai 18 anni.