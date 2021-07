L’Austria prepara un giro di vite per frenare una nuova diffusione del coronavirus. Il pacchetto di misure proposto dal ministro alla Salute Wolfgang Mueckstein prevede, tra l’altro, il green pass solo dopo la seconda dose, l’accesso alle discoteche e ai locali notturni solo per i vaccinati.

Si torna anche a parlare di «più controlli ai confini» e nei ristoranti e di obbligo di tampone per chi rientra da zone a rischio. Vengono sospese le liberalizzazioni annunciate per il 22 luglio, come lo stop delle mascherine nei negozi. La variante Delta ormai è al 90% dei nuovi casi.